موجة خسائر جديدة تهز عرش 4 عملات رقمية.. تعرف عليها

على ما يبدو أن الفقاعة تقترب بالفعل من الانفجار، حيث تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن سوق العملات الرقمية الإلكترونية تكبدت خسائر قاسية وعنيفة خلال الموجة الأكثر حدة وصعوبة والتي بدأت قبل نحو 40 يوماً من الآن.

ومنذ 20 ديسمبر الماضي، بدأت العملات الرقمية موجة هبوط عنيفة، مع اتجاه الحكومات والبنوك المركزي العالمية إلى مواصلة التحذير وبشدة من قرب انفجار فقاعة العملات الرقمية التي لن تقل في تداعياتها على الأفراد والمؤسسات المستثمرة فيها عن تداعيات الأزمات المالية السابقة.

ووفقاً للبيانات والأرقام التي جمعتها "العربية.نت"، خسرت العملات الرقمية نحو 303.3 مليار دولار خلال 40 يوماً بنسبة تراجع تقدر بنحو 42.59% بعدما تراجعت قيمتها الإجمالية من نحو 712 مليار دولار في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 408.3 مليار دولار في الوقت الحالي.

ريبل.. خسائر عنيفة

في مقدمة العملات الإلكترونية التي حققت خسائر صعبة وعنيفة خلال الأيام الماضية جاءت "ريبل" بعدما هوت من مستوى 3.81 دولاراً في منتصف ديسمبر الماضي لتسجل نحو 0.99 دولار في تعاملات متأخرة أمس، وخسرت 84%.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من 45.42 مليار دولار في منتصف شهر ديسمبر الماضي لتسجل نحو 38.88 مليار دولار في تعاملات أمس، فاقدة نحو 6.54 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 14.39%.

بيتكوين كاش

في المركز الثاني في قائمة العملات التي حققت خسائر عنيفة حلت عملة "بيتكوين كاش" التي تراجعت من مستوى 4176 دولارا في منتصف شهر ديسمبر الماضي لتسجل نحو 1300 دولار في تعاملات أمس، فاقدة نحو 2867 دولاراً بنسبة تراجع تقدر بنحو 68.8%.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" فقد تراجعت من مستوى 70.29 مليار دولار في منتصف ديسمبر الماضي لتسجل نحو 22.033 مليار دولار في تعاملات متأخرة من أمس فاقدة نحو 48.25 مليار دولار بنسبة 68.65%.

ليتكوين

وفي المركز الثالث حلت عملة "ليتكوين" التي تراجعت من نحو 372 دولاراً في منتصف شهر ديسمبر الماضي لتسجل نحو 145 دولاراً في نهاية تعاملات أمس، فاقدة نحو 227 دولاراً بنسبة تراجع تقدر بنحو 61.02%.

وتراجعت القيمة السوقية لـ"ليتكوين" بنسبة 54.98% بعدما تراجعت من مستوى 17.329 مليار دولار في منتصف ديسمبر الماضي إلى نحو 7.8 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس لتبلغ خسائرها الإجمالية نحو 9.52 مليار دولار.

بيتكوين.. أكبر خسائر

أما العملة الأكثر قوة وانتشاراً فقد حلت في المركز الرابع بتراجع بلغت نسبته 54.71% بعدما هوت من مستوى 19037 دولار في منتصف تعاملات شهر ديسمبر الماضي لتسجل نحو 8621 دولار في الوقت الحالي فاقدة نحو 10416 دولار.

وهوت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" من نحو 334.8 مليار دولار في منتصف ديسمبر الماضي إلى نحو 145.1 مليار دولار في الوقت الحالي فاقدة نحو 189.7 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 56.66%.