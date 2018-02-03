الدولار الأميركي يسجل أفضل أداء منذ 3 أشهر

صعد الدولار الأميركي أمام عدد من العملات من بينها اليورو والين الياباني بعد بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، لكن العملة الخضراء تراجعت عن بعض مكاسبها مع عدم اقتناع المستثمرين بأن مكاسبها ستستمر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.54 بالمئة إلى 89.148 في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، مسجلا أفضل أداء منذ السادس والعشرين من أكتوبر.

وأمام العملة اليابانية سجل الدولار أعلى مستوى منذ الثالث والعشرين من يناير مع صعوده 0.79 بالمئة إلى 110.25 ين.

وبعد بيانات الوظائف الأميركية، هبط اليورو أمام العملة الخضراء 0.46 بالمئة إلى 1.2455 دولار، لكن المستثمرين متفائلون بشكل عام بشأن أداء العملة الأوروبية.

وانخفض الجنيه الأسترليني حوالي 1 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.4120 دولار.