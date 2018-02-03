"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف الكويت مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف الكويت عند "+1 - AA/A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة" موضحة في تقريرها الصادر اليوم أن النظرة المستقبلية تعكس التوقعات باستمرار قوة الأوضاع المالية، مدعومة برصيد كبير من الأصول والاحتياطيات محليا وخارجيا.

ويقول تقرير الوكالة إن صافي أوضاع الأصول الحكومية، يواصل تعزيز قدرة للحكومة على ضبط أوضاع المالية العامة، معتبرا أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.3 في المئة خلال العام الماضي جاء بسبب تراجع إنتاج النفط بنسبة تقدر بين 5% و6% على الرغم من نمو القطاع غير النفطي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وقالت الوكالة إن الارتفاع المعتدل في أسعار النفط خلال العام الحالي، وتوقعات ارتفاع إنتاج الخام اعتباراً من 2019، سيعطي زخما للنمو الاقتصادي، إلى جانب ما يوفره برنامج الحكومة الاستثماري من دعم لآفاق النمو.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3 في المئة خلال السنوات 2019-2021، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط ومشاريع الاستثمار، لا سيما في مشاريع البنية التحتية، موضحة أن الكويت تبحث الاقتراض من أسواق الدين الدولية، بسبب تأثر إيرادات النفط في الأعوام الأخيرة.