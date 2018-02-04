عمليات بيع تكبد البورصة المصرية خسارة 10 مليارات جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بهبوط الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع عائدات السندات الأميركية لأعلى مستوى في 30 عامًا.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي ، إيجي أكس 30، بنسبة 1.42 في المئة مسجلًا 14875 نقطة ، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، إيجي إكس 70، بما نسبته 1.51 في المئة ليصل إلى 857.80 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر ، إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا ليخسر 0.80 في المئة ، منهيًا التعاملات عند مستوى 2040.78 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 10.3 مليار جنيه ليصل إلى 851.1 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 1,415 مليار جنيه.