هيئة السوق: قد نعلق تداول أسهم "ميدغلف" أو نلغي إدراجها

قالت هيئة السوق المالية السعودية إنه سيتم تقييم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، خلال الفترة القادمة وفقاً لإدائها المالي ونتائجها المالية، وعليه قد يتم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لاتسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية وذلك استنادًا على الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج.

ويأتي هذا الإعلان من الهيئة تأكيدًا لدورها في تنظيم ومراقبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وحرصها على ضمان حقوق كافة المتعاملين فيه.

وكانت شركة "ميدغلف" قد تلقت خطابًا من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتبارًا من تاريخ 13/5/1439هـ الموافق 30/1/2018، كذلك إلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من اجراءات زيادة رأس المال قبل تاريخ 17/11/1439هـ الموافق 30/7/2018.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية.