3 شركات في "نمو" تستحوذ على استثمارات الأجانب.. ما هي؟

بلغت ملكية الأجانب في سوق "نمو" بعد شهر من السماح لهم بالاستثمار في السوق الموازية "نمو" نحو 3.93 مليون ريال، بنسبة 0.46 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة.

وبحسب بيانات موقع "تداول"، فقد ارتكزت استثمارات الأجانب في سوق "نمو" على 3 شركات من أصل 9 شركات مدرجة في سوق "نمو".

يأتي ذلك بعدما أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداء من تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2018، وذلك استمرارا لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وانطلاقا لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب الرصد، فإن شركة باعظيم تصدرت ملكية الأجانب من حيث النسبة، حيث بلغت ملكية الأجانب في الشركة نحو 1.12 في المائة، تعادل نحو 1.26 مليون ريال، تلاه شركة أبو معطي، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب نحو 0.65 في المائة وتعادل نحو 1.04 مليون ريال.

في حين أتى ثالثا من حيث النسبة شركة ريدان، حيث بلغت ملكية الأجانب نحو 0.56 في المائة، بقيمة تبلغ نحو 1.26 مليون ريال.

فيما بلغت نسبة ملكية الأجانب في شركة التطويرية الغذائية نحو 0.01 في المائة تعادل نحو 1.2 ألف ريال وهي أقل ملكية للأجانب من بين الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو"، وسبقها شركة الكثيري بملكية بلغت نسبتها نحو 0.01 في المائة، بقيمة تبلغ نحو 3.1 ألف ريال فقط.

من جهة أخرى، بلغت القيمة المتداولة للأسهم المدرجة في سوق "نمو" خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 30.44 مليون ريال، مقارنة بنحو 49.44 مليون ريال للشهر السابق له، في حين بلغت الصفقات المنفذة خلال الفترة نفسها نحو 4.5 ألف صفقة، تم التداول من خلالها بنحو 1.54 ملون سهم.

في حين بلغت القيمة السوقية للسوق الموازية "نمو" نحو 2.19 مليار ريال (583.3 مليون دولار)، وذلك بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، ليبلغ مؤشر السوق الموازية نحو 3.005 نقطة وبتراجع شهري بلغ نحو 4.3 في المائة.