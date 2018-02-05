لهذه الأسباب "بيتكوين" تتجه إلى 6000 دولار.. هل تكسره؟

تستعد الصين لتسديد الضربة القاضية لتداولات العملات المشفرة ومن ضمنها البيتكوين على أراضيها، حيث ذكرت صحيفة Financial news أن بنك الشعب الصيني أوصى بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة الموجودة داخل الصين.

وبجانب هذه الإجراءات طلب بنك الشعب الصيني، حجب المواقع ومنصات التداول خارج الصين وإزالة التطبيقات ذات الصلة من متاجر التطبيقات.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسة إجراءات اتخذتها الصين لتقنين تداول العملات المشفرة والتي كانت تستحوذ على 90% من تداول هذه العملات عالميا والتي انخفضت إلى أقل من 1% حاليا.

وقال أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي، في مقابلة مع "العربية" إن اجتماع هيئة الرقابة الأميركية الأسبوع الحالي، سيكون حاسما بالنسبة للقرارات المتوقع أن تتخذها للتعامل بالعملات الرقمية.

المستوى الجديد لبيتكوين!

وبعد أن هوت عملة بيتكوين في تداولات اليوم إلى ما دون 8 آلاف دولار، توقع العايدي أن يكون الحد المقبل لها بين 6200 دولار و6300 دولار، مؤكدا أن "الرقابة عليها ستؤدي للهبوط، لكن الرقابة ليست كلها سلبية فهناك من الرقابة ما يعني الحماية وسيعطي عوامل جذب لها".

كما توقع العايدي أداء جيدا لعملة رقمية أخرى هي الـ "إيثيريوم" ذات الأساسيات الإيجابية، والتي تتداول في الوقت الحالي عند 770 دولارا، ومرشحة إلى الصعود إلى 800 دولار وهو سيكون رقم 800 دولار رقم مهم في حين تتداول بالوقت الحالي عند 770 دولارا وصفا عملة "إيثيريوم" بأن لديها أساسيات أقوى من ريبل وبيتكوين.

وعلى وقع التراجعات المريرة التي تتكبدها مختلف العملات الرقمية، هوت العملة الأشهر منها المسماة "بيتكوين" بنسبة 10% اليوم بعد صدور تقارير لوجود قرصنة تتعرض لها البورصات المتداولة بهذا العملة، في كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

مخاوف من القرصنة

وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب" تراجعت عملة "بيتكوين" تراجعت اليوم بنسبة 10.3% إلى 8029 دولارا. وكانت وكالة "بلومبيرغ" نقلت عن وكالة "يونهاب" أن هاكرز من كوريا الشمالية حاولوا اختراق بورصات في كوريا الجنوبية وسرقة عملات رقمية منها.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ذكرت أن كوينشيك، وهي بورصة رئيسية لتداول العملات الرقمية مقرها طوكيو، تعرضت لهجوم الكتروني وخسرت أموالا افتراضية قيمتها حوالي 58 مليار ين تعادل نحو 534 مليون دولار.

وكتبت كوينشيك على موقعها على الإنترنت أنها أوقفت عمليات سحب كل العملات الرقمية تقريبا. وقالت إن.اتش.كيه إن البورصة أخطرت الشرطة ووكالة الخدمات المالية في اليابان بالفعل بالحادث.

وفي 2014 تقدمت إم.تي. جوكس ومقرها طوكيو، والتي تولت في وقت سابق 80% من التعاملات العالمية للعملة الرقمية بتكوين، بطلب لإشهار الإفلاس بعد أن خسرت حوالي 850 ألف بتكوين- قيمتها حينذاك حوالي نصف مليار دولار- و28 مليون دولار نقدا من حساباتها البنكية.