الإسترليني يزيد خسائره أمام الدولار بعد بيانات ضعيفة

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار أثناء التعاملات يوم الاثنين متضررا من بيانات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني وأنباء سلبية تحيط بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي أثرت على ثقة المستثمرين.

وقالت شركة آي إتش إس ماركت للبيانات المالية يوم الاثنين إن نمو سادس أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.3 بالمئة في الربع الأول انخفاضا من 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017.

وزاد الاسترليني خسائره مقابل العملة الأمريكية إلى 0.7 بالمئة عند 1.4002 دولار بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ الثلاثين من يناير كانون الثاني. وفي يومين هبط الاسترليني 1.7 بالمئة، وهي أكبر خسارة منذ أوائل يونيو حزيران 2017.