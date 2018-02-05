الدولار يستقر بعد صعوده بدعم تقرير الوظائف الأميركية

استقر الدولار اليوم الاثنين، بعد انتعاشه نهاية الأسبوع الماضي حين أشار تقرير الوظائف الأميركية القوي إلى أن ضعف العملة ربما تجاوز المدى بسرعة شديدة.



وأظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة نمو الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من ثماني سنوات، مما أدى إلى تعافي الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام بعد موجة بيع استمرت شهورا.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، دون تغير يذكر عند 89.175 بعدما صعد 0.6 بالمئة يوم الجمعة.



وسجل الدولار 1.2445 دولار لليورو. وكانت العملة الأميركية بلغت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند 1.2538 دولار لليورو الأسبوع الماضي.



وظل الدولار فوق مستوى 110 ينات بعد وصوله إلى 110.485 ين يوم الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر البالغ 108.280 ين الذي سجله في 26 يناير كانون الثاني. وتراجع الدولار في وقت لاحق مع انخفاض الأسهم الأميركية.



وجرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.7929 دولار أميركي بعدما بلغ 0.7891 دولار أميركي مسجلا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عقب هبوطه 1.5% يوم الجمعة. وكان الدولار الأسترالي ارتفع إلى 0.8136 دولار أمريكي في أواخر يناير مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عامين.



وبقي الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى في أسبوع مع تأثر العملة البريطانية بأنباء سلبية عن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن اجتماعا يعقده البنك المركزي في وقت لاحق هذا الاسبوع حال دون قيام المستثمرين بزيادة مراكز المراهنة على انخفاض العملة.



وقال مصدر في مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن بريطانيا تستبعد أي شكل من أشكال الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.



واستقر الاسترليني عند 1.4126 دولار، ليتجاوز قليلا أدنى مستوياته خلال التعاملات البالغ 1.4083 دولار وهو أقل سعر له منذ 30 يناير.