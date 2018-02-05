كيف تتحرك أونصة الذهب مع هبوط أسعار الأسهم؟

ارتفعت أسعار الذهب ولقيت دعما من هبوط أسعار الأسهم على الرغم من احتمال أن تعزز بيانات الوظائف الأميركية فرص رفع أكبر لأسعار الفائدة العام الجاري.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1334.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 1.2 % يوم الجمعة ليسجل أكبر هبوط يومي منذ السابع من ديسمبر كانون الأول 2017.

وسجل المعدن الأصفر أكبر خسارة أسبوعية في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر كانون الأول 2017، بحسب ما ورد في "رويترز".

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1337 دولارا للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 % إلى 16.72 دولار للأونصة .

وفي وقت سابق لامس المعدن أقل مستوى فيما يزيد عن شهر والذي سجله يوم الجمعة عند 16.54 دولار للأونصة.

ونزلت الفضة 3.7 % يوم الجمعة ليمنى المعدن الأصفر بأكبر خسارة يومية منذ 15 ديسمبر كانون الأول 2016. وكان المعدن خسر 4.6 % الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو تموز 2017.

وزاد البلاتين 0.1 % إلى 987.95 دولار بعدما لامس أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين يوم الجمعة عند 982 دولارا للأونصة. ونزل البلاديوم 1.4 % إلى 1032.24 دولار للأونصة.