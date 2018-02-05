نيكاي يتكبد أكبر خسارة منذ انتخابات أميركا..لهذا السبب

سجل المؤشر نيكاي الياباني هبوطا حادا في تعاملات اليوم الاثنين مع تضرر الأسهم من مخاوف من أن التضخم في الولايات المتحدة ربما يكتسب زخما أخيرا.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2.5 % ليغلق عند 22682.08 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عندما هوى 5.4 % بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

كما كان هذا أقل مستوى إغلاق في أكثر من 7 أسابيع، ونزل المؤشر عن متوسط 50 يوما للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 % إلى 1823.74 نقطة متخليا عن جميع مكاسبه تقريبا منذ بداية العام وكانت الأسهم الصغيرة الأكثر تضررا.

وهبط نحو 93 % من الأسهم بينما ارتفع 5% فقط منها ومن بينها سهما شركتي سوني وهوندا موتور اللتين أعلنتا نتائج أعمال قوية يوم الجمعة.