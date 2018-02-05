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نيكاي يتكبد أكبر خسارة منذ انتخابات أميركا..لهذا السبب

المصدر: طوكيو – رويترز
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سجل المؤشر نيكاي الياباني هبوطا حادا في تعاملات اليوم الاثنين مع تضرر الأسهم من مخاوف من أن التضخم في الولايات المتحدة ربما يكتسب زخما أخيرا.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2.5 % ليغلق عند 22682.08 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عندما هوى 5.4 % بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

كما كان هذا أقل مستوى إغلاق في أكثر من 7 أسابيع، ونزل المؤشر عن متوسط 50 يوما للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 % إلى 1823.74 نقطة متخليا عن جميع مكاسبه تقريبا منذ بداية العام وكانت الأسهم الصغيرة الأكثر تضررا.

وهبط نحو 93 % من الأسهم بينما ارتفع 5% فقط منها ومن بينها سهما شركتي سوني وهوندا موتور اللتين أعلنتا نتائج أعمال قوية يوم الجمعة.

كلمات دالّة

#نيكاي, #الأسهم اليابانية, #ترمب, #المؤشر توبكس, #التضخم

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