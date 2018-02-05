هل يوجه مجلس الشيوخ الأميركي ضربة قاضية لـ"بيتكوين"؟

فيما يبدو أن الخسائر المتوالية والمتفاقمة للعملات الرقمية المشفرة لن تتوقف، وما هي إلا مجرد بداية، مع ترقب المستثمرين لنقاشات تشريعية في الولايات المتحدة الأميركية.

فالخسائر وإن كانت بعشرات المليارات لبيتكوين وباقي العملات المشفرة، ولأسباب مختلفة من بينها الحملات المتزامنة على البورصات في الصين وكوريا الجنوبية وتوجه الأخيرة لفرض ضريبة قد تصل إلى 24%، على صافي أرباح الشركات والبورصات وربما الأفراد من تداول العملات المشفرة.

وتراجعت بيتكوين بحسب موقع coinmarketcap إلى مستويات جديدة في تعاملات اليوم الاثنين لتهبط إلى مستوى 7905 دولارات.

فكل ما حدث في الدول الآسيوية قد يكون هيناً إذا ما اتخذت دول أخرى مثل أميركا أو دول الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة.

ففي أميركا توجد أكبر بورصات تداول العملات الرقمية ومن بينها BITTREX، كما تزايدت أعداد المستثمرين الجدد من القارة الأميركية وأوروبا، خاصة بعد الإجراءات القاسية التي اتخذت في كل من الصين وكوريا الجنوبية.

إذن غالبية المستثمرين خسروا بالفعل من وراء القرارات والحملات في آسيا، وهم على ما يبدو في مواجهة نقاشات في أميركا قد تفضي إلى قلاقل تعوق تعويض هذه الخسائر أو حتى إيقاف هذا النزيف.

وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية بحسب موقع coinmarketcap من أعلى قمة وصلتها عند 832 مليار دولار في 7 يناير الماضي إلى قرابة 375 مليار دولار في تعاملات اليوم الاثنين، حيث خسرت 457 مليار دولار في أقل من شهر، بنسبة تراجع 55%.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما يحدث في أروقة جلسات مجلس الشيوخ، وبالتحديد في اجتماع لجنة البنوك غدا حيث تم تخصيص جلسة استماع حول العملات المشفرة تحت عنوان "العملات الافتراضية: دور رقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة".

وتأتي جلسة الاستماع بالتزامن مع نقاش كبير حول الموضوع داخل لجنتي تداول الأوراق المالية والسلع الآجلة في أميركا.

جلسات الاستماع المفتوحة التي ستبدأ يوم غد الثلاثاء، قد تحمل العديد من الاحتمالات أثناء النقاش والذي قد يكون تجاريا عصبيا، إلا أن كافة المتغيرات في نهاية المطاف والآتية من جميع أنحاء العالم تتّحد لتؤثر على سوق العملات الرقمية كل يوم.

ومن المنتظر أن يدلي رؤساء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشهادتهما على العملات الرقمية المشفرة خلال جلسة الاستماع.

وسوف تجتمع لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان غدا فى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأميركية، كما سيشارك في جلسة الاستماع عدد من المسؤولين الأميركيين.

وقد رفعت هيئة البورصات الأميركية عددا من الدعاوى القضائية في الأسابيع الأخيرة مرتبطة بالموضوع، كما انتقلت إلى التدقيق في أنشطة تبادل العملات المشفرة في بورصات مثلBitfinex .

وتتناول جلسة الاستماع مقالا مشتركا من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من جاي كلايتون ورئيس لجنة العقود المستقبلية كريس جيانكارلو، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كانت بمثابة تعهد بتطبيق رقابة أوثق على الصناعة.

وقال "يجب على المشاركين في هذه السوق، بما في ذلك المحامون والجهات التجارية وشركات الخدمات المالية، أن تدرك أننا نشعر بالانزعاج، خاصة من الطرق التي تحرم المستثمرين من الحماية الإلزامية".

يذكر أن بورصة شيكاغو كانت قد بدأت التعامل على العقود المستقبلية لعملة بيتكوين منتصف ديسمبر الماضي.