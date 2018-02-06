الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل الاتجاه النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام شكلت ضغطا على السوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1342.95 دولار للأونصة بعد أن زاد 0.5% أمس الاثنين.

كانت الأسعار انخفضت 1.2% يوم الجمعة، وهو أكبر هبوط منذ السابع من ديسمبر 2017 بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية أعلى من التوقعات لتعزز تكهنات بأن ارتفاع التضخم سيؤدي لمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما دعم بدوره الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل/نيسان 0.7% إلي 1345.60 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 16.89 دولار للأونصة. وكان المعدن قد نزل 3.7% يوم الجمعة، وهو أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر 2016.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 995.60 دولار للأونصة بينما فقد البلاديوم 1.4% إلى 1015.40 دولار للأونصة بعدما لامس أقل مستوى منذ 14 ديسمبر 2017.

وكان البلاديوم ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1138 دولارا للأونصة في 15 يناير بدعم طلب قوي من قطاع السيارات ونقص المعروض.