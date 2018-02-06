الطلب على الذهب يسجل أدنى مستوى بـ 8 أعوام

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء إن موجة صعود متأخرة لمشتريات الذهب الحاضرة لم تفلح في الحيلولة دون تراجع الطلب في 2017 إلى أقل مستوى منذ 2009 إذ كان تأثير تراجع استثمارات الصناديق أقوى من زيادة استهلاك الحلي.

وأوضح المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب إن الطلب العالمي على الذهب نزل سبعة بالمئة في 2017 إلى 4071.7 طن وهو أقل مستوى في ثمانية أعوام.

وقال المجلس الذي تموله صناعة تعدين الذهب إن الطلب لغرض الاستثمار نزل نحو الربع، بسبب تراجع التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وفي حين ارتفعت أسعار الذهب العام الماضي بفضل ضعف الدولار فان ارتفاع أسعار الفائدة وصعود بورصات الأسهم حد من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمار.

وقال المجلس إن إجمالي مشتريات الصين بلغت 953.3 طن العام الماضي، بينما وصل الطلب في الهند إلى 726.9 طن وتوقع أن تكون المشتريات عند نفس المستوىه هذا العام، للهند بين 700 و800 طن والصين بين 900 وألف طن.

وتوقع المجلس أن ينزل الطلب على الذهب في الهند عن متوسط عشر سنوات للعام الثالث على التوالي في 2018 بسبب زيادة الضرائب وقواعد الشفافية الجديدة مما قد يحد من موجة تعافي المشتريات التي شهدها العام الماضي.

وقال التقرير إن الطلب في الهند زاد تسعة بالمئة في 2017 مقارنة بالعام السابق في حين زاد الطلب على الحلي الذهبية 12 بالمئة مقارنة بعام 2016.

وقد يعني تراجع الطلب في الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، كبح الأسعار العالمية التي زادت ثمانية بالمئة منذ منتصف ديسمبر كانون الأول في حين أن انخفاض واردات الهند قد يسهم في خفض العجز التجاري.

كان متوسط الطلب السنوي في الهند على مدى السنوات العشر الأخيرة 840 طنا.