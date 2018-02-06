العملة الفنزويلية تفقد 86% من قيمتها أمام اليورو

فقدت العملة الفنزويلية في غصون خمسة أشهر 86.6% من قيمتها أمام اليورو، استنادا إلى مزاد على العملات الأجنبية أجراه البنك المركزي الفنزويلي ونشرت بياناته أمس الاثنين.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي الفنزويلي أن سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل البوليفار الفنزويلي بلغ في المزاد 30 ألف بوليفار و987.5 سنتا لليورو الواحد، وذلك مقابل 4 آلاف و146.13 سنتا في أغسطس الفائت حين صدر آخر سعر صرف رسمي للعملة الوطنية مقابل اليورو، بحسب وكالة "أ ف ب".

وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الآلية التي لا تسمح إلا بسحب 10 آلاف بوليفار في اليوم أي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني من تضخم هائل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الزيادة في الأسعار 2350% في 2018.