بورصة قطر تتكبد أكبر الخسائر خليجياً مع الهبوط العالمي

انخفضت بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل موجة هبوط عالمية في الأسهم، وإن كان أداء المنطقة أفضل من الأسواق الناشئة في آسيا حيث نزل مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 3.7%.

وتكبدت بورصة قطر أكبر الخسائر على مستوى الأسواق الخليجية لجهة نسبة هبوط مؤشرها العام، حيث فقد المؤشر القطري 2.1% عند الإغلاق وذلك بعد نزول 34 سهما في حين صعد سهمان خلال الجلسة.

وهوى سهم السلام العالمية للاستثمار9.5% بعدما هبط بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% أمس الاثنين عقب إعلان الشركة عن خسائر سنوية صافية 89.9 مليون ريال (24.7 مليون دولار) مقابل أرباح 119.7 مليون ريال قبل عام.

وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.13% إلى 3306 نقاط وسط ضغوط بيع على أسهم إعمار العقارية، وبنك دبي الإسلامي.

كما هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.1% إلى 4531 نقطة مع تراجع أسهم بنك أبوظبي الأول واتصالات، وهبوط سهم دانة غاز بنسبة 4%.

وفي السعودية لم تزل الجلسة تتداول على تراجع بمؤشرها العام بنسبة 1.5%.