خسائر عنيفة لسوق مصر والأسهم تفقد 22 مليار جنيه في ساعة

تكبدت مؤشرات البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال التعاملات المبكرة من جلسة تداولات اليوم، لتفقد الأسهم المدرجة أكثر من 22 مليار جنيه في أول ساعة من تداولات اليوم.

وتأتي هذه الخسائر مع اتجاه البورصات وأسواق المال العربية والعالمية نحو المربع الأحمر، حيث تأثرت الأسهم البورصة بهذه الموجة من الخسائر.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 22.1 مليار خلال أول ساعة من تداولات اليوم بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.58% بعدما تراجع من مستوى 856.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الاثنين ليسجل نحو 834.1 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 2.72% بعدما خسر نحو 408 نقاط في بداية تعاملات اليوم، متراجعاً من مستوى 14962 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 14554 نقطة في الوقت الحالي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 3.13% فاقداً نحو 27 نقطة بعدما تراجع من مستوى 859 نقطة خلال إقفال تعاملات جلسة أمس الاثنين ليسجل نحو 832 نقطة في الوقت الحالي.

أيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.56% فاقداً نحو 53 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2051 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس ليسجل مستوى 1998 نقطة في الوقت الحالي.

وقالت مديرة التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن مؤشرات البورصة المصرية تأثرت خلال تعاملات اليوم باتجاه البورصات العالمية وبعدها العربية إلى المنطقة الحمراء، حيث تراجعت غالبية الأسواق العربية بنسب كبيرة في تعاملات اليوم.

وتوقعت في حديثها لـ "العربية.نت"، استمرار موجة الأداء العرضي المائل للهبوط في البورصة المصرية خاصة بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسهم خلال الفترات الماضية والتي دفعت المؤشر الرئيسي إلى مستوى أكثر من 15600 نقطة، ما يشير إلى أن البورصة المصرية كانت بحاجة إلى موجة تصحيح في ظل اتجاه بعض المستثمرين لعمليات جني أرباح.