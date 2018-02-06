كيف تتفاعل أسواق الخليج مع تراجعات نظيرتها العالمية؟

قلصت أسواق المنطقة الخسائر الصباحية، حيث إن التراجعات تعتبر أقل حدة مقارنة مع الأسواق الناشئة في آسيا، وذلك يعود إلى نتائج الشركات القوية.

وتراجع مؤشر السوق السعودية بأكثر من 1.5% إلى 7,468 نقطة في تمام الساعة 1:40 بتوقيت المملكة.

في حين أغلق مؤشر دبي على تراجع بنحو 1.53% إلى 3,326 نقطة، بينما حقق مؤشر سوق أبوظبي خسائر بأقل من 1% (0.9%) إلى 4,540 نقطة، وتراجع مؤشر البحرين 0.43% إلى 1,338 نقطة.

كما أغلق مؤشر الكويت على تراجع أيضاً بنحو 1.31% إلى 6.624 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط بنحو 0.77%.

الصورة ليست كما هي في أسواق العالم، حيث وصل طوفان الخسائر القاسية الى أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن تهاوت الأسعار عند افتتاح الأسواق صباح الثلاثاء متأثرة بالهبوط التاريخي الذي تم تسجيله في "وول ستريت" بالولايات المتحدة، وسط مخاوف متصاعدة من أن تكون هذه التراجعات مقدمة لأزمة اقتصادية أو بداية لموجة تصحيح تستمر طويلاً.

وسجل مؤشر الأسهم الرئيسية في بريطانيا هبوطاً حاداً عند افتتاح السوق في لندن، حيث هوى المؤشر الرئيس "فوتسي 100" بنسبة 3.5% قبل أن يقلص خسائره في وقت لاحق من التداولات ليصل الى مستوى 7193 نقطة عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش منخفضاً بنسبة 1.9%.

وسجلت كافة أسواق أوروبا خسائر مماثلة، حيث كان مؤشر "داكس" الألماني متراجعاً بنسبة 1.8% عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، أمام "كاك 40" الفرنسي فكان قد سجل خسائر بنسبة 1.4%.