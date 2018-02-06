المؤشرات الأميركية تحاول التماسك بعد خسائر تاريخية

قلصت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية خسائرها الأولية واتجهت للصعود، عند افتتاح الجلسة على خسائر اليوم الثلاثاء، وكان المؤشر داو جونز الصناعي هبط أكثر من 2 بالمئة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت بعد يومين من خسائر حادة قوضت الثقة في موجة الصعود التي شهدتها سوق الأسهم الأميركية على مدى 10 سنوات تقريبا.

وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 536.97 نقطة، أو 2.21 بالمئة، إلى 23808.78 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 49.06 نقطة، أو 1.85 بالمئة، إلى 2599.88 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 128.97 نقطة، أو 1.85 بالمئة، إلى 6838.56 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة قلصت خسائرها بشكل كبير في التعاملات المبكرة.

وكانت الأسهم الأميركية هوت في تعاملات متقلبة، مساء الاثنين، وهبط المؤشر #داو_جونز الصناعي حوالي 1600 نقطة عند أدنى مستوياته للجلسة، وهو أكبر هبوط على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط، مع تعمق تصحيح نزولي طال انتظاره من مستويات قياسية مرتفعة.

وكان البيت الأبيض علق على الخسائر أمس مؤكداً أن الاقتصاد الأميركي قوي، وأن الإدارة الأميركية تركز على السياسات الاقتصادية بعيدة المدى.

وفي جلسة أمس أنهى داو جونز جلسة التداول ببورصة #وول_ستريت منخفضا 1175.21 نقطة، أو 4.6%، إلى 24345.75 نقطة، في حين هبط المؤشر #ستاندرد_آند_بورز500 الأوسع نطاقا 113.19 نقطة، أو 4.10% ليغلق عند 2648.94 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع منخفضا 273.42 نقطة، أو 3.78%، إلى 6967.53 نقطة. وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز أكبر هبوط ليوم واحد منذ أغسطس 2011.

كما هوت بورصة هونغ كونغ بنسبة تقترب من الـ4% عند افتتاح التداولات، الثلاثاء.

وفي الدقائق الأولى للتداولات خسر مؤشر "هانغ سنغ" الرئيسي 3.77% من قيمته. وفي الصين القارية خسر مؤشر "شانغهاي" المجمّع 1.99%، في حين خسر مؤشر "شنزن" المجمّع 1.95%.