"أبوظبي الأول" يحصل على ترخيص سوق المال السعودية

اعتمدت هيئة سوق المال السعودية شركة أبوظبي الأول للاستثمار في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

وكان البنك من ضمن ثماني مؤسسات مالية قامت بتقديم قرض مشترك بقيمة 2.6 مليار دولار للشركة السعودية للكهرباء الشهر الماضي.

وتستهدف البنوك والمؤسسات المالية توسيع عملياتها المصرفية في السعودية على غرار Goldman sachs وCitigroup اللتين حصلتا على ترخيص الهيئة الشهر الماضي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الامارات من حيث الأصول، وقد نتج عن اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.