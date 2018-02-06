"بيتكوين" تنزلق لمستويات 5 آلاف دولار وخسائر بالمليارات

هوت البيتكوين لمستويات الـ5 آلاف دولار في تعاملات اليوم، لتعمق الخسائر المتراكمة وتطرح تساؤلات حول مستقبل هذه العملة الرقمية.

وتستعد الصين لتسديد الضربة القاضية لتداولات العملات المشفرة ومن ضمنها البيتكوين على أراضيها، حيث ذكرت صحيفة Financial news أن بنك الشعب الصيني أوصى بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومنصات تداول العملات المشفرة الموجودة داخل الصين.

وبجانب هذه الإجراءات طلب بنك الشعب الصيني، حجب المواقع ومنصات التداول خارج الصين وإزالة التطبيقات ذات الصلة من متاجر التطبيقات.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث في سلسة إجراءات اتخذتها الصين لتقنين تداول العملات المشفرة والتي كانت تستحوذ على 90% من تداول هذه العملات عالميا والتي انخفضت إلى أقل من 1% حاليا.

وقال المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي أشرف العايدي، في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن اجتماع هيئة الرقابة الأميركية الأسبوع الحالي، سيكون حاسما بالنسبة للقرارات المتوقع أن تتخذها للتعامل بالعملات الرقمية.

المستوى الجديد لبيتكوين!

وتوقع العايدي أن يكون الحد المقبل لها بين 6200 دولار و6300 دولار، مؤكدا أن "الرقابة عليها ستؤدي للهبوط، لكن الرقابة ليست كلها سلبية، فهناك من الرقابة ما يعني الحماية وسيعطي عوامل جذب لها".

كما توقع العايدي أداء جيدا لعملة رقمية أخرى هي الـ"إيثيريوم" ذات الأساسيات الإيجابية.