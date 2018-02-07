الدولار يتراجع مقابل الين مع انحسار زخم تعافي الأسهم

هبط الدولار مقابل الين، اليوم الأربعاء، متخليا عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق مع فقدان زخم تعافي سوق الأسهم على نحو قلص إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وانخفض الدولار 0.4% إلى 109.155 ين.

وكانت العملة الأميركية بلغت مستوى مرتفعا عند 109.720 ين في وقت سابق اليوم مع صعود أسواق الأسهم، إذ حقق المؤشر نيكي مكاسب مقتفيا أثر التعافي الأخير الذي شهدته بورصة وول ستريت.

لكن الدولار تراجع مع تخلي نيكي، الذي كان قد ارتفع 3.4%، عن معظم مكاسبه بفعل القلق من مزيد من التراجع في أسواق الأسهم الأميركية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 89.530 بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 90.034 في تعاملات الأسواق الخارجية.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.2391 دولار بعدما هبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2314 في الجلسة السابقة.

ونزل الدولار الأسترالي، الذي يتعرض لضغوط خلال فترات العزوف عن المخاطرة، بنسبة 0.5% إلى 0.7868 دولار أميركي.

ولم يسجل الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر ليستقر عند 1.3951 دولار بعدما لامس مستوى منخفضا بلغ 1.3838 دولار في التعاملات الخارجية، وهو أدنى مستوى منذ 19 يناير.

وارتفع الفرنك السويسري، الذي يعد ملاذا آمنا مثل الين، بنسبة 0.1% إلى 0.9348 فرنك للدولار بعدما خسر 0.45% في التعاملات الخارجية.