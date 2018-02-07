الذهب يرتفع إلى 1331 دولاراً للأونصة بدعم تصيد الصفقات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي استغل فيه المستثمرون الانخفاضات لشراء المعدن الأصفر بعد أن تراجع ما يزيد على 1% إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1331.23 دولار للأونصة. ونزلت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد على 1% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 11 يناير عند 1319.96 دولار أمس الثلاثاء.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.3% إلى 1333.50 دولار للأونصة.

وبحثت أسواق الأسهم الآسيوية عن المكاسب اليوم مع عودة مظاهر الهدوء إلى وول ستريت، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة على مدى أيام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 16.77 دولار للأونصة.

وربح البلاتين 0.2% إلى 991 دولارا للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 16 يناير في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1010.50 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة لامس البلاديوم مستوى 999.22 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ الثامن من ديسمبر.