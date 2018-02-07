حركة ارتدادية تدفع مؤشرات أسواق عربية للارتفاع

ارتدت أسواق الأسهم العربية في تعاملات اليوم بعد الخسائر التي كانت تكبدتها أمس الثلاثاء في تفاعل كبير مع الخسائر القاسية التي تكبدتها أسواق الأسهم الأميركية وسرعان ما انتقلت إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وإن كانت بدرجة أقل.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 49.16 نقطة ليقفل عند مستوى 7417.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 37.08 نقطة ليقفل عند مستوى 2997.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 233 صفقة.

أسواق الخليج نجحت اليوم في الارتفاع، حيث أنهى مؤشر سوق دبي تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.83%، إلى مستوى 3353 نقطة.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب قوية تخطت 1.2%، لينهى الجلسة عند مستوى 4595 نقطة.

ومال مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى التراجع بنسبة طفيفة حتى منتصف تداولات اليوم الأربعاء، ليتراجع بنسبة 0.13%، إلى 7456 نقطة.

وكما كانت البورصة المصرية خلال تعاملات أمس بين الأكثر تراجعا عربيا، نجحت اليوم في تحقيق مكاسب قوية حيث صعدت خلال الجلسة بنسبة 2.25%، ووصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى 15.048 نقطة، بعد أن كان قد أنهى جلسة أمس عند مستوى 14500 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.73%، فيما تراجعات مؤشرات أسواق البحرين ومسقط.

وعلى صعيد الأسهم الكويتية أنهى مؤشر السوق تعاملات اليوم محققا مكاسب بنسبة 0.51%، لينهى الجلسة عند مستوى 6657 نقطة.

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية إن عملية التصحيح التي تشهدها الأسواق العالمية لم تنته بعد، وأن العام الحالي سيشهد تذبذباً أكبر من 2017.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى تقلص ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية، حيث لم تهبط بالمستوى نفسه لأن الارتفاعات السابقة لم تكن أيضاً بنفس الوتيرة، إلى جانب كون دخول المستثمر الأجنبي كان أقل من أسواق أوروبا وآسيا، بالتالي خروجه لم يؤثر بشكل كبير على أداء أسواق المنطقة، فضلا عن دخول موسم توزيع الأرباح ما يدفع لمحدودية عمليات البيع.