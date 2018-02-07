"ميدغلف" تطلب تعليق أسهمها للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" ابتداءً من الساعة 10:20 صباحاً وحتى الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت السعودية اليوم الأربعاء بناءً على طلب الشركة.

وكشفت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن الشركة قالت إن طلب تعليق أسهمها تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية أعلنت الأحد الماضي أنه سيتم تقييم الأثر السلبي المتوقع على الوضع المالي لشركة "ميدغلف"، خلال الفترة القادمة وفقاً لأدائها المالي ونتائجها المالية، وعليه قد يتم تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية أو إلغاء إدراجها إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات أو أصول الشركة لاتسوغ التداول المستمر لأسهم الشركة في السوق المالية، وذلك استنادًا على الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج.

وكانت شركة "ميدغلف" قد تلقت خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتبارًا من تاريخ 13/5/1439هـ الموافق 30/1/2018، كذلك إلزام الشركة بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من إجراءات زيادة رأس المال قبل تاريخ 17/11/1439هـ الموافق 30/7/2018.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية.