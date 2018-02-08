مجلس إدارة "ميدغلف" يوصي بزيادة رأسمالها 400 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 6 فبراير بالتمرير على توصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها أن سبب هذه التوصية بزيادة رأس المال يعود الى تعزيز هامش الملاءة ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

وقالت إنه سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين المستشار المالي وعند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى وعن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها، كما يود المجلس أن يلفت انتباه المساهمين إلى أن الزيادة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال.