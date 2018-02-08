"بيتكوين" تستقر أعلى 8 آلاف دولار بعد موجة خسائر عنيفة

التقطت العملات الرقمية أنفاسها بعد اتجاه أميركي قوي إلى تنظيم سوق العملات الإلكترونية.

وتصدرت عملة "بيتكوين" العملات الرقمية من حيث حجم المكاسب بعدما اخترقت مستوى 8 آلاف دولار، مرتفعة بأكثر من 25% خلال الساعات الماضية.

تأتي هذه الارتفاعات مدعومة بتوقعات متفائلة للخبراء وكبار المستثمرين في سوق العملات رغم المخاوف التي تشكلها تحركات المنظمين الصينيين والكوريين وغيرهم.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، ووفقاً لموقع coinmarketcap ارتفعت "بتكوين" بنسبة 7.36% إلى 8060 دولارًاً، بعدما لامست مستوى 8233 دولارًا في وقت سابق من تعاملات اليوم.

وارتفعت عملة "إثريوم" بنسبة 6.84% إلى 807 دولار، وصعدت عملة "ريبل" بنسبة 3.2% إلى 75 سنتًا، فيما ارتفع سعر عملة "بتكوين كاش" بنسبة 7.53% إلى 997 دولارًا.

وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الرقمية لتسجل نحو 380.1 مليار دولار في الوقت الحالي.

وتكبدت العملات الرقمية خسائر حادة وعنيفة تجاوزت منذ بداية العام الجاري نحو 55% بعد اتجاه قوي في الدول والحكومات العربية والعالمية إلى تقنين أوضاع هذه السوق التي تحتاج إلى تنظيم ورقابة شديدة.