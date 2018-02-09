الذهب يستقر لكنه يتجه لثاني خسارة أسبوعية

استقر الذهب دون تغير يذكر، اليوم الجمعة، مع هبوط أسواق الأسهم لكن ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة حول العالم ضغطا على الأسعار.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1319 دولارا للأونصة. ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الرابع من يناير عند 1306.81 دولار للأونصة يوم الخميس.

وانخفض المعدن الأصفر واحدا بالمئة في المعاملات الفورية منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية بسبب تعافي الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2017.

وارتفعت الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1320.50 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.43 دولار للأونصة بعدما لامست أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر 2017 عند 16.22 دولار للأونصة يوم الخميس.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 972.20 دولار للأونصة. وسجل المعدن أدنى مستوى منذ العاشر من يناير عند 965 دولارا للأونصة في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 962.50 دولار للأونصة. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر 2017 عند 958.95 دولار للأونصة يوم الخميس.