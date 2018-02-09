الين قرب أعلى مستوى بـ4 أشهر مع تراجع الأسواق العالمية

ارتفع الين مقتربا من أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار اليوم الجمعة مع الاتجاه لشراء عملات الملاذ الآمن في الوقت الذي منيت فيه أسواق الأسهم العالمية بخسائر وصلت إلى آسيا.



وهبط الدولار إلى 108.50 ين مقتربا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل العملة اليابانية، والذي بلغ 108.28 ين في 26 يناير. وارتفعت العملة الأميركية في وقت لاحق إلى 108.99 ين لكنها ما زالت منخفضة 1.1% منذ بداية الأسبوع.



وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.2254 دولار لكنه منخفض 1.6% منذ بداية الأسبوع مما يجعله على مسار أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر 2016.



وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.3946 دولار. وكانت العملة البريطانية ارتفعت يوم الخميس إلى 1.4067 دولار بعدما قال بنك إنجلترا المركزي إنه سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة في وقت قريب بأكثر مما كان يعتقد قبل 3 أشهر فقط.



وكان من شأن التراجع السريع في أسواق الأسهم العالمية والأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة تعزيز الإقبال على شراء الفرنك السويسري الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1448 فرنك لليورو يوم الخميس. وسجلت العملة السويسرية 1.1492 فرنك لليورو في أحدث قراءة.



وكانت الأسهم الأميركية قد هبطت 4% خلال تداولات أمس الخميس.