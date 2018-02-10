الذهب يهبط بضغط من ارتفاع الدولار ومخاوف رفع الفائدة

هبط الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة في العالم، لكنه وجد بعض الدعم باعتباره من الأصول الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات متجها صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في نحو 15 شهرا، في حين انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية نحو واحد بالمئة بعد يوم من هبوط أكد عملية تصحيح في السوق.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1314.49 دولار للأوقية (الأونصة) ليزيد قليلا عن أدنى مستوى له في خمسة أسابيع الذي سجله، الخميس، عند 1306.81 دولار للأوقية.

وانخفض المعدن الأصفر 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1315.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.27 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر.

وخسر البلاتين 1.4 بالمئة ليصل إلى 956 دولارا للأوقية، بعدما سجل المعدن أدنى مستوى منذ العاشر من يناير.

وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 968.90 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أكتوبر.