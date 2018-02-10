بيتكوين تقفز لـ9 آلاف دولار والعملات الرقمية تحلق صعودا

بدأت العملات الرقمية التقاط أنفساها خلال التعاملات الماضية، متعافية من أسوأ موجة خسائر تعرضت لها خلال عدة أشهر.

وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية بحسب موقع coinmarketcap من أعلى قمة وصلتها عند 832 مليار دولار في 7 يناير الماضي إلى نحو 279 مليار دولار في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث خسرت نحو 553 مليار دولار في أقل من شهر، بنسبة تراجع تقدر بنحو 66.46%.

لكن خلال الساعات الماضية قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية من نحو 279 مليار دولار في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي لتسجل نحو 448 مليار دولار رابحة نحو 169 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 60.57%.

وتصدرت "ريبل" العملات الرابحة بعدما قفزت بنسبة 35.95% في تعاملات صباح اليوم بعدما لامست مستوى 1.07 دولار، مقابل نحو 0.75 دولار قبل يومين.

وعانت العملات الافتراضية من تصريحات سلبية بشأنها بعضها يتعلق بإجراءات فعلية اتخذتها كبرى البنوك حول العالم تهدف إلى منع شراء البيتكوين عبر بطاقاتها الائتمانية، وأخرى تكشف عن خطط حول الإقصاء النهائي لتلك العملات.

لكن تحركات أميركية خلال الأيام الماضية نخو تنظيم هذه السوق التي شهدت قفزات صاروخية خلال العام الماضي، دفعت العملات الرقمية إلى الاستقرار ووقف النزيف والتحول إلى تحقيق مكاسب جيدة خلال الساعات الماضية.

وارتفعت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية الإلكترونية إلى مستوى 9044 دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 12.27%.

وزادت عملة "إيثريوم" بنحو 12.95% إلى مستوى 907 دولار. بينما شهدت عملة "بيتكوين كاش" ارتفاعاً بنحو 10.15% لتصل إلى مستوى 1377 دولار. أيضاُ قفزت عملة "لايتكوين" بنسبة 15.21% لتسجل مستوى 168.24 دولاراً.