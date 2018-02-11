إدراج صندوق "جدوى ريت" في سوق الأسهم السعودية

تم اليوم إدراج صندوق "جدوى ريت السعودية" في سوق الأسهم ليكون بذلك عاشر صندوق استثمار عقاري يتم إدراجه.

ويبلغ حجم صندوق "جدوى ريت السعودية" 1.58 مليار ريال، وهو الأكبر من حيث القيمة في السوق السعودية.

وخلال احتفال أقيم اليوم بمناسبة إدراج الصندوق، قال المدير التنفيذي لـ"تداول"، خالد الحصان "تعمل شركة السوق المالية السعودية تداول وبشكل وثيق مع الجهات المعنية على أن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية إقليميا، ومن أهم 10 أسواق على مستوى العالم، بحيث تصبح سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله".

وأضاف: "يعد إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) أحد أهم المعايير التي سعينا إلى تحقيقها لتطوير السوق المالية السعودية بما يتماشى مع المعايير العالمية ومع رؤية المملكة 2030".

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري: "يهدف صندوق جدوى ريت السعودية، وهو الصندوق الثاني للشركة بعد صندوق جدوى ريت الحرمين، إلى منح المستثمرين فرصة الاستثمار في عقارات مدرة للدخل ومتنوعة في المدن الرئيسية الأخرى في المملكة، ومن خلال تملك أصول في قطاعات عقارية مختلفة".

وأكد السديري في حديث مع العربية أن صندوق "جدوى ريت السعودية" يعتزم تنمية محفظته وتعظيم العوائد من خلال استحواذات جديدة.

وفيما أشار السديري إلى أن العائد يقدر بنسبة 7.3%، وسيتم توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي، شدد على أن صناديق ريت توفر للمستثمر مرونة في تحديد رأس المال الذي يود استثماره.