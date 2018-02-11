سوق دبي تتحضر لتداول المشتقات والصناديق العقارية

تتجه سوق دبي المالية نحو إطلاق مزيد من الخدمات والمنتجات خلال العام الجاري، منها إصدار قواعد تنظيمية لتداول المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري REITs، حيث تسعى السوق إلى تنويع الأدوات المالية المتداولة، وذلك في إطار السعي نحو تحديث عدد من القواعد التنظيمية المتعلقة بخدمات وأنشطة السوق، بما يواكب الممارسات العالمية وتطلعات المتعاملين، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد" عن عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالية.

وقال كاظم إن السوق تواصل مساعيها لإطلاق شركة التقاص المركزي CCP، خلال العام الجاري التي ستوفر وحدة متخصصة في حلول تسوية الصفقات في سوق دبي المالية، في إطار عملية تطوير شاملة لكافة خدمات ما بعد التداول في السوق، وذلك بوضعها تحت مظلة شركة مستقلة مملوكة بالكامل للسوق.

وأضاف أن مسألة تطوير بنية السوق التنظيمية تعتبر من بين أبرز ركائز استراتيجية السوق 2021، التي تستهدف تنويع منتجاتها عبر إطلاق منصات لتداول فئات متنوعة من الأدوات المالية بما يزيد السوق عمقاً وتنوعاً.