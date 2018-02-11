غداً ملف ساخن لشركة زين.. ومجموعة الأوراق تُصعّد

ملف ساخن في البورصة الكويتية هذا الأسبوع، حيث تنعقد الساعة 11:30 صباح الاثنين 12 فبراير جمعية عمومية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" في المقر الرئيسي للشركة، بعد أن طلبت مجموعة الأوراق المالية، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، عقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال "زين".

وقالت "مجموعة الأوراق" في بيان صحافي أصدرته السبت وحصلت "العربية نت" على نسخة منه أن بندا واحدا سيتم مناقشته يقضي بالتالي: "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة (أسهم الخزينة) والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".

وقالت مصادر مسؤولة في "زين" لـ"العربية نت" إن "مجلس الإدارة جاهز لعقد العمومية، حيث إنه مطمئن أن ما تم في إجراءات البيع قانوني، وإن أي جديد سيطرأ في العمومية سيكون هناك جاهزية للرد عليه".

وقائع مرجح مناقشتها

ومن اللافت أن بيان "مجموعة الأوراق" ذكّر بالوقائع التالية، في إشارة على أنها قد تفتح هذه الملفات أثناء المناقشة للبند أعلاه، وهذه الوقائع هي:

1- في تاريخ 12 مارس 2017 تم انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتصويت وتم تعيين عضو واحد ممثلا للهيئة العامة للاستثمار، والتي تعتبر المالك الأكبر في الشركة بنسبة 24.608% من رأسمال الشركة، وتليها من حيث الملكية جهة (المحرر - المقصود مجموعة الخرافي) تمتلك نسبة 12.16% في رأسمال الشركة حسب الإفصاحات المعلنة على موقع بورصة الكويت، ويرتبط بهذه الجهة أعضاء مجلس الإدارة السبعة المنتخبون الذين تربطهم صلة قرابة.

2- في تاريخ 10 أغسطس 2017 أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" على موقع بورصة الكويت عن توقيع الشركة اتفاقية لبيع 9.84% من أسهم الخزينة إلى الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بسعر 600 فلس للسهم الواحد.

3- في تاريخ 26 أكتوبر 2017 أعلنت ثاني أكبر جهة مالكة مفصحة عن ملكيتها على موقع بورصة الكويت (المحرر - المقصود مجموعة الخرافي) عن توقيع اتفاقية بيع 12.063% من حصتها في رأسمال الشركة إلى نفس الطرف المشتري لأسهم الخزينة وهي الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" وذلك بسعر 781 فلسا للسهم الواحد.

4- في تاريخ 18/9/2017 و14/11/2017 تم تبديل 5 أعضاء لمجلس الإدارة وتعيين 5 أعضاء آخرين غير كويتيي الجنسية.

تفاصيل صفقات "زين"

واشترت "عمانتل" أسهم الخزينة في مزاد عام عقد في البورصة الكويتية أواخر أغسطس الماضي، ودفعت 600 فلس لكل سهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دينار، أو ما يعادل 845 مليون دولار.

وكانت مجموعة الخرافي تملك نسبة تزيد عن 12% في "زين" وباعتها في نوفمبر الماضي لشركة عمانتل أيضا في صفقة بلغت قيمتها 407 ملايين دينار أو ما يقارب 1.35 مليار دولار، لكن مازال ممثلها بدر الخرافي في مجلس الإدارة كنائب للرئيس ورئيس تنفيذي للمجموعة، إضافة إلى مهند الخرافي كرئيس لمجلس الإدارة.

نزاعات سابقة

وتعتبر مجموعتا الشيخ سالم العلي ومجموعة الشيخ علي الخليفة من الملاك الذين يملكون نسبة تقارب 5% لكل منهما في "زين"، ولطالما شهدت العموميات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية خلافات حول الإدارة والتوزيعات والمكافآت للقياديين بين هاتين المجموعتين من جهة، ومجموعة الخرافي من جهة أخرى التي قادت "زين" منذ تأسيسها.