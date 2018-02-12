الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل نشر بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار عقب موجة صعود في الأسبوع الماضي، في وقت يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لاستشفاف إشارات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1323.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش. وفي الأسبوع الماضي نزل المعدن الأصفر 1.2% مسجلا خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1325.60 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.38% إلى 90.096. وفي الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر 1.4% مع فرار المستثمرين لأصول أكثر أمناً في ظل تهاوي الأسواق العالمية.

وتصدر بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين يوم الأربعاء، وستعطي مؤشراً أوضح عن وتيرة التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وكانت مخاوف من زيادة معدل التضخم قد أدت إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 16.48 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6% إلى 970.10 دولار للأوقية. وكان قد نزل يوم الجمعة إلى 953 دولاراً للأوقية، وهو الأقل منذ العاشر من يناير.

وزاد البلاديوم 1.2% إلى 985.97 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن أقل مستوى منذ 25 أكتوبر.