اليورو يرتفع مع انخفاض الدولار بفعل صعود للأسهم

ارتفع اليورو اليوم الاثنين في حين نزل الدولار فيما أدى تعافي أسواق الأسهم لتوقف الاتجاه الصعودي القوي للعملة الأميركية.



وعاد بعض الإقبال على المخاطرة لأسواق العملة بعد الهبوط المسجل الأسبوع الماضي مما ساعد عملات الأسواق الناشئة عالية العائد والعملات المرتبطة بسلع أولية مثل الدولارين الاسترالي والكندي إلا أن المكاسب كانت محدودة.



ونزل الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات ليمحو جزءا من مكاسب الأسبوع الماضي لتسجل العملة الأميركية أفضل أداء أسبوعي منذ 2016.



وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2275 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.2298 دولار. وسجل اليورو أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2016 في الأسبوع الماضي.



ومقابل الين تراجع الدولار ولكنه استقر فوق أقل مستوى في خمسة أشهر.



ونزل الدولار 0.1% إلى 108.69 ين ليظل أعلى من مستواه المتدني يوم الجمعة عند 108.05 ين وهو أقل مستوى منذ 11 سبتمبر. ونزل الدولار الأسبوع الماضي نحو 1.3% مقابل الين.