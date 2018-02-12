فيروس جديد يضرب مواقع أجنبية لتعدين العملات الرقمية

ذكر موقع "ذا ريجستر" الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا أن آلاف المواقع الإلكترونية بما في ذلك مواقع تديرها وكالات حكومية أميركية وبريطانية تعطلت لعدة ساعات يوم الأحد، بسبب رمز جعل متصفحات الإنترنت تستخدم في تعدين العملات الرقمية.

وقال الموقع إن أكثر من 4200 موقع أصيبوا بنسخة خبيثة من أداة تستخدم على نطاق واسع معروفة باسم (براوزألاود) من مُصنع البرمجيات البريطاني تيكست هيلب والتي تعرض للناس صفحات على الإنترنت ذات مشاكل في الرؤية.

وتأتي هذه الأنباء وسط زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج تجبر الكمبيوترات المصابة على تعدين عملات رقمية بالنيابة عن المتسللين. وتزايد انتشار هذه المخططات في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع حجم تجارة عملة بيتكوين وعملات رقمية أخرى.

وأضاف موقع ذا ريجستر الإلكتروني أن النسخ المصابة (ببراوزألاود) تسببت في أن يُستخدم البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية على الكمبيوترات التي تزور المواقع المصابة من أجل توليد المال للمتسللين الذين يقفون خلف هذا الهجوم.

ولم يمكن الوصول على الفور لممثلين عن وكالات إنفاذ القانون الأميركية والبريطانية "وتيكست هيلب" للتعليق.

وقالت تيكست هيلب للموقع الإلكتروني إنها أغلقت العملية عن طريق تعطيل (براوزألاود) وفي نفس الوقت يقوم فريقها الهندسي بتحري الأمر.