كريدي سويس يتوقع 4 زيادات للفائدة الأميركية في 2018

قال خبراء اقتصاديون في وحدة كريدي سويس بالولايات المتحدة اليوم الاثنين إنهم يتوقعون الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل أربع مرات في 2018، ارتفاعا من توقعاتهم السابقة لثلاث زيادات، وذلك في أعقاب اتفاق الميزانية الأميركية الأسبوع الماضي.



وكتب الخبراء الاقتصاديون لكريدي سويس في مذكرة بحثية "لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي زادت بالفعل توقعاتها للنمو للعام 2018 في ضوء مشروع قانون الضرائب الذي أقر في ديسمبر ونحن نتوقع تعديلا صعوديا آخر لتوقعاتها الاقتصادية بعد اجتماع مارس.



وأضافوا قائلين "مع وجود الاقتصاد قرب (أو فوق) التوظيف الكامل، فإن إدارة حصيفة للمخاطر تشير إلى أنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يسرع وتيرة تضييق الائتمان ردا على صدمة إيجابية كبيرة للطلب".



ويتوقع كريدي سويس أن حزمة التحفيز للإنفاق العام ستزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 3.1% في 2018 و2.4% في 2019.