الذهب يسجل أعلى سعر في أسبوع مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لاستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1332.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ السادس من فبراير عند 1336.86 دولار للأوقية.

وزاد المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1334.7 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 89.590 بعد أن كان قد لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 89.378.

وساهم تراجع الدولار في مساعدة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على الارتفاع أكثر من 2%، من أدنى مستوى في شهر الذي بلغه عند 1306.81 دولار الأسبوع الماضي.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 16.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين والبلاديوم 0.2% إلى 976.10 و986.49 دولار للأوقية على الترتيب.