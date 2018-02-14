صندوق سيادي روسي صيني يؤكد اهتمامه باكتتاب "أرامكو"

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن بنوكاً روسية وصندوقا سياديا روسيا صينيا مشتركا، مهتمان بالطرح العام الأولي لـ"أرامكو" وللاستثمار في أسهمها.

من جهة أخرى، توقع الصندوق الروسي أن يتم الاتفاق مع "أرامكو" للاستثمار في شركة Eurasia Drilling لخدمات حقول النفط في المدى القريب، مرجحاً إتمام أولى صفقات الصندوق الروسي المشترك مع "أرامكو" والبالغ حجمه مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق في العاصمة السعودية الرياض: "نتوقع إتمام اتفاق قريباً جداً، كي تستثمر منصتنا للطاقة مع أرامكو السعودية في أوراسيا دريلينغ، إضافة إلى توفير خدمات لأرامكو السعودية".

وأضاف أن روسيا لديها استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيماويات السعودي.

مشاريع البتروكيماويات

تبني شركة سيبور، أكبر منتج روسي للبتروكيماويات، منشأة بتروكيماويات في المملكة. وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في أكتوبر الماضي، إن قيمة الاتفاق تصل إلى 1.1 مليار دولار.

وقال ديمترييف أيضاً: "تبني سيبور بالتعاون معنا منشأة للبتروكيماويات تركز على الصناعات التحويلية، وهو أحد أكبر المشروعات الروسية في السعودية، ويسلط الضوء على فرص التعاون في البتروكيماويات".

وأضاف أنه من المتوقع إصدار إعلان في وقت لاحق اليوم بشأن شراكة بين أرامكو ومشروع غاز طبيعي مسال في روسيا.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المستقلين لخفض إمداد الخام سيؤدي إلى استقرار سوق النفط.

وتقود روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفاقاً عالمياً لخفض الإمدادات النفطية يسري حتى نهاية العام الحالي.