أداء جيد للأسهم السعودية ونتائج الشركات تخيم على "دبي"

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، بدعم من قوة أداء البورصات العالمية وانتعاش طفيف لأسعار النفط، بينما تلقت البورصة المصرية الدعم من آمال خفض أسعار الفائدة، لكن أداء معظم البورصات الخليجية اتسم بالفتور بسبب تواضع أرباح الشركات.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2%، وسط موجة ارتفاع واسعة النطاق، وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 140 إلى 39. وزادت أسهم مصرف الراجحي 2.9% لتسجل ثاني أكبر حجم تداولات لها هذا العام.

وارتفعت أسهم البنك السعودي للاستثمار 2.9%، بعد أن قال إنه سيوزع أرباحاً نقدية سنوية بقيمة 0.6 ريال للسهم، ارتفاعاً من 0.5 ريال للسهم في 2016.

لكن أسهم "موبايلي" انخفضت 2.3%، بعد أن انخفض 7.1% أمس الأربعاء، جراء نتائج الأعمال التي أظهرت ارتفاع صافي خسائر الشركة لأكثر من المثلين في الربع الأخير من العام الماضي.

انخفاض في سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.2% في وقت خسرت أسهم "داماك" العقارية 1.2%.

وكانت "داماك" قد كشفت يوم الأربعاء عن انخفاض صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بـ47%.

ونزلت أسهم "إعمار" العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة، 0.3%، بعد أن سجلت انخفاضاً بنسبة 16% في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.36 مليار درهم (370.3 مليون دولار)، وهو ما جاء دون توقعات بنك "سيكو البحرين" البالغة 1.61 مليار درهم.

وانخفضت أسهم "الاتحاد العقارية" 0.1%، بعد أن تكبدت الشركة صافي خسارة على أساس سنوي قدره 2.38 مليار درهم (649 مليون دولار)، بالمقارنة مع ربح بلغ 211.4 مليون درهم في العام السابق.

وتشير الأرقام إلى تكبد الشركة خسارة قدرها 90 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي أبوظبي، انخفض مؤشر البورصة 0.3% مع تراجع أسهم اتصالات 0.6%. وسجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 12% في الأرباح الفصلية إلى 1.97 مليار درهم، بينما كان بنك "سيكو البحرين" يتوقع أن تحقق أرباحاً قيمتها 2.21 مليار درهم.

وانخفضت أسهم "الدار العقارية" 3.1%، بعد أن أظهرت نتائج الأعمال انخفاض الربح العائد للمساهمين للعام بأكمله 28%، لأسباب من بينها تكاليف غير متكررة بقيمة 495 مليون درهم. ورفعت الشركة توزيعاتها السنوية إلى 12 فلساً من 11 فلساً في 2016.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2%، حيث فقد سهم "مسيعيد للبتروكيماويات" 1.4%، رغم أن الشركة حققت ارتفاعاً طفيفا في الربح السنوي، وزادت توزيعاتها إلى 0.7 ريال للسهم من 0.6 ريال.

وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.1%، إذ صعدت أسهم "سوديك للتطوير العقاري" 7%.

وكان اقتصاديون توقعوا أن يبدأ البنك المركزي تيسيراً تدريجياً للسياسة النقدية في اجتماعه المقرر في وقت لاحق اليوم، بفضل انخفاض معدلات التضخم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:



#السعودية .. زاد المؤشر 1.2% إلى 7510 نقاط.



#دبي .. تراجع المؤشر 0.2% إلى 3330 نقطة.



أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 4577 نقطة.



قطر.. هبط المؤشر 0.4% إلى 9028 نقطة.



مصر.. ارتفع المؤشر 1.1% إلى 14966 نقطة.



الكويت.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 6764 نقطة.



البحرين.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 1340 نقطة.



سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 5017 نقطة.