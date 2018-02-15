أسهم بورصة مصر تربح 10.5 مليار جنيه بدعم محفزات قوية

استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المربع الأخضر للجلسة الثانية على التوالي ، بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين العرب، مقابل مبيعات محلية وأجنبية.

واستفادت المؤشرات المصرية من المحفزات التي تتعلق بتعديل قوانين سوق المال التي أقرها مجلس النواب المصري مؤخراً، والتي دفعت الأسهم إلى الانتقال من الأداء العرضي المائل للهبوط الذي سيطر على التعاملات طيلة الجلسات الماضية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10.5 مليار خلال تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.23% بعدما صعد من مستوى 853.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء ليسجل نحو 863.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات اليوم الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.08% بعدما أضاف نحو 160 نقطة خلال تعاملات اليوم، مرتفعاً من مستوى 14805 نقطة في إغلاق تعاملات أمس لأربعاء لينهي جلسة اليوم الخميس عند مستوى 14965 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 289.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية تتجاوز نحو 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1% عند سعر 75 جنيهاً، بقيمة تداول بلغت 89.3 مليون جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.87% مضيفاً نحو 8 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 844 نقطة خلال إقفال جلسة أمس الأربعاء ليسجل نحو 852 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.38% مضيفاً نحو 7 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 2025 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء ليسجل مستوى 2032 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم الخميس.

وغلب الارتفاع على الأسهم القيادية وتصدر هذه الارتفاعات سهم "بالم هيلز" الذي صعد بنسبة 4.23%، يليه سهم "عامر غروب" بنسبة 3.45% وسهم "هيرمس" بنسبة 3.45%.

في المقابل تصدر سهم "جهينة" الأسهم القيادية الهابطة بنسبة 0.53%، ثم "أبوقير للأسمدة" بنسبة 0.24%، وسهم "أموك" بنحو 0.22%.