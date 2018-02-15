الأسهم الأميركية ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي

أنهت المؤشرات الأميركية أمس على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة خففت من القلق حيال قفزة في معدل التضخم.

وسجلت مبيعات التجزئة تراجعا مفاجئا 0.03% الشهر الماضي ما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي للتريث قبل رفع جديد للفائدة.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً مع عدم وضوح الرؤية حيال اتجاه الأسهم الأميركية في الفترة المقبلة، الأمر الذي دعم أسهم المصارف مثل JPMorgan Chase وGoldman Sachs وBank of America.

كما سجلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات قوية مثلApple وAmazon وFacebookو Netflix.

يشار إلى أن الأسواق لا تزال تنتظر أسعار التضخم، التي أظهرت تسارعا أكبر من التوقعات ما يعزز توجه الفدرالي لرفع أسعار الفائدة. حيث بلغ التضخم في يناير0.5% مقابل توقعات بارتفاعه بـ0.4%.

أما النسبة في ديسمبر فكانت 0.2% وباستثناء الأغذية والوقود ارتفع التضخم بـ0.3% وهي أعلى نسبة منذ يناير 2017.