الريال الإيراني يغرق.. هل تنتشله القرارات الجديدة؟

أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال مقابل العملات الأجنبية مثل #الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.

وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية بأن تفتح في مهلة أسبوعين حسابات إيداع لسنة بمعدلات فائدة تصل إلى 20% مقابل 15% سابقاً، لتشجيع الإيرانيين على إبقاء أموالهم داخل النظام المصرفي بدل شراء دولارات أو عملات أجنبية أخرى، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وخسر #الريال_الإيراني حوالي 25% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصاً، اعتبرت أنهم "يثيرون اضطراباً في أسواق الصرف"، وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن أربعة مليارات دولار).

وبعد التدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسناً طفيفاً، اليوم الخميس، مقابل الدولار ليصل إلى 47400 ريال للدولار، مقابل 48400 ريال سجلها أمس الأربعاء.

وقال حاكم البنك المركزي، ولي الله سيف، في تصريحات نقلتها الصحافة اليوم: "تم التعرف على المضاربين في سوق القطع. سنستخدم كل الوسائل للخروج من هذا الوضع وإعادة الهدوء إلى السوق".

وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال في 2010، لكن تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتباراً من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.

وأثار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى الست في يوليو 2015، آمالا في تحسن الوضع الاقتصادي ووصول المستثمرين الأجانب وارتفاع قيمة العملة الوطنية. لكن انتخاب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الذي يندد باستمرار بالاتفاق النووي، والذي شدد الموقف الأميركي تجاه طهران، أدى إلى إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف الدولية الكبرى.

وحاول مسؤولون حكوميون بينهم الرئيس حسن روحاني في الأسابيع الأخيرة طمأنة المواطنين بشأن الريال، لكن السلطات واجهت انتقادات أخذت عليها تقاعسها وعدم اتخاذ تدابير عملية.