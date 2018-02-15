"ليتكوين" تسرق الأضواء من "بيتكوين" وتقفز 41% في أيام

مكاسب قياسية حققتها العملات الرقمية منذ الأحد الماضي وحتى تعاملات متأخرة أمس الأربعاء، لكن تمكنت عملة "ليتكوين" من لفت الانتباه وسرقة الأضواء من العملة الرقمية الأكثر قوة وانتشاراً "بيتكوين".

وخلال الأيام الأربعة الماضية حققت العملات الرقمية مكاسب إجمالية بلغت نحو 56 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14.12% بعدما قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية من نحو 396.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 452.6 مليار دولار في تعاملات أمس الأربعاء.

وجاءت عملة "ليتكوين" في مقدمة العملات الرابحة بعدما صعدت بنسبة 41.49% مرتفعة من مستوى 147 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 208 دولار في تعاملات أمس.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 8.1 مليار دولار إلى مستوى 11.4 مليار دولار في تعاملات أمس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 40.47% بعدما أضافت نحو 3.3 مليارات دولار.

وفي المرتبة الثانية جاءت عملة "ريبل" بعدما ارتفعت خلال الأيام الأربعة الماضية بنسبة 14.43% مضيفة نحو 0.14 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 0.97 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1.11 دولار في تعاملات أمس.

وقفزت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من مستوى 38 مليار دولار إلى مستوى 43.4 مليار دولار رابحة نحو 5.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14.21%.

وحلت عملة "بيتكوين" في المركز الثالث بمكاسب بلغت نحو 14.25% بعدما أضافت نحو 1163 دولار مرتفعة من نحو 8156 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 9319 دولار في تعاملات أمس الأربعاء.

وقفزت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" بنسبة 14.17% رابحة نحو 19.5 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 137.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 157.1 مليار دولار في تعاملات متأخرة من أمس الأربعاء.

وفي المركز الرابع جاءت عملة "إيثريوم" والتي ارتفعت بنسبة 11.65% بعدما قفزت من نحو 815 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 910 دولار في تعاملات أمس الأربعاء مضيفة نحو 95 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية بنسبة 11.69% بعدما ربحت نحو 9.3 مليار دولار مرتفعة من مستوى 79.5 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 88.8 مليار دولار في تعاملات أمس الأربعاء.

وأخيراً جاءت عملة "بيتكوين كاش" والتي ارتفعت بنسبة 8.97% رابحة نحو 110 دولار بعدما ارتفعت من نحو 1225 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1335 دولار في تعاملات أمس الأربعاء.

وقفزت القيمة السوقية لـ "بيتكوين كاش" بنسبة 9.17% رابحة نحو 1.9 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 20.7 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 22.6 مليار دولار في تعاملات أمس الأربعاء.