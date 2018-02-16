أسعار الذهب تتجه لأكبر مكسب أسبوعي في عامين

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة إلى أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في نحو عامين بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى التحوط من التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1358.40 دولار للأونصة بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1360 دولارا للأونصة.

وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 3% هذا الأسبوع، ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2016.

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1360.90 دولار للأونصة اليوم الجمعة.

وزاد المعدن 4% بعدما كان قد بلغ الأسبوع الماضي أدنى مستوى في شهر عند 1306.81 دولار للأونصة، والسبب الأبرز في ذلك تراجع الدولار الذي هبط لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة عملات اليوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% في التعاملات الفورية إلى 16.92 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1008.90 دولار للأونصة، بينما ربح البلاديوم 0.7 % مسجلا 1025 دولارا للأونصة.