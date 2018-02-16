الدولار يواصل نزيف الخسائر ويسجل أدنى مستوى منذ 2014

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة، متجها صوب أكبر خسارة أسبوعية في عامين، حيث بددت المعنويات السلبية أي دعم قد تتلقاه العملة الأميركية من ارتفاع العائد على السندات.

وتضررت العملة الأميركية من عدة عوامل هذا العام، من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تنتهج استراتيجية تنطوي على ضعف الدولار وتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها مع اتجاه دول أخرى للرجوع تدريجيا عن سياسة التيسير النقدي.

وفي استمرار للخسائر التي مني بها الدولار في اليوم السابق، هبط مؤشره مقابل سلة تضم ست عملات كبرى إلى 88.253، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014. ويتجه المؤشر لخسارة تصل إلى 2% هذا الأسبوع، وهي تمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2016.

وانخفض الدولار إلى 105.545 ين في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوياته في 15 شهرا. وتتجه العملة الأميركية إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3%.

وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.2556 دولار، ويتجه للارتفاع 2.4% هذا الأسبوع.

وسجلت العملة السويسرية 0.9190 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.