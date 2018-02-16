قفزة "صاروخية" لـ 5 عملات رقمية والمكاسب 58 مليار دولار

بعد موجة خسائر صعبة، التقطت العملات الرقمية أنفاسها لدى تعاملات الأسبوع الجاري محققة مكاسب قياسية بلغت نحو 80 مليار دولار بدعم محفزات جديدة وأخبار ربما تشير إلى بدء تقنين الاستثمار في العملات الرقمية خلال الفترات المقبلة.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"ومنذ تعاملات الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة، قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستوى 396.6 مليار دولار إلى نحو 477.2 مليار دولار رابحة نحو 80.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 23.8%.

وتمكنت 5 عملات هي الأكثر انتشاراً وتداولاً من أن تربح نحو 58.6 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع وجاءت "بيتكوين" في المقدمة بمكاسب تتجاوز نحو 32 مليار دولار.

وقفزت "بيتكوين" التي تتصدر سوق العملات الرقمية من حيث القوة والانتشار خلال تعاملات الأسبوع بنحو 23.8% بعدما أضافت نحو 1944 دولار مرتفعة من نحو 8156 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 10100 دولار في تعاملات صباح اليوم.

وقفزت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" بنسبة 23.76% رابحة نحو 32.7 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 137.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 170.3 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة.

وفي المركز الثاني جاءت عملة "إيثريوم" والتي ارتفعت بنسبة 14.47% بعدما قفزت من نحو 815 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 933 دولار في تعاملات صباح اليوم مضيفة نحو 118 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية بنسبة 14.6% بعدما ربحت نحو 11.6 مليار دولار مرتفعة من مستوى 79.5 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 91.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وجاءت عملة "ريبل" في المركز الثالث بعدما ارتفعت الأسبوع الجاري بنسبة 15.46% مضيفة نحو 0.15 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 0.97 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1.12 دولار.

وقفزت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من مستوى 38 مليار دولار إلى مستوى 43.8 مليار دولار رابحة نحو 5.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15.26%.

وحلت عملة "بيتكوين كاش" في المركز الرابع والتي ارتفعت بنسبة 23.34% رابحة نحو 286 دولار بعدما ارتفعت من نحو 1225 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1511 دولار.

وقفزت القيمة السوقية لـ "بيتكوين كاش" بنسبة 23.67% رابحة نحو 4.9 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 20.7 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 25.6 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة.

وجاءت عملة "ليتكوين" في المركز الخامس بعدما صعدت بنسبة 44.21% مرتفعة من مستوى 147 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 212 دولار في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لعمة "ليتكوين" من مستوى 8.1 مليار دولار إلى مستوى 11.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 44.4% بعدما أضافت نحو 3.6 مليارات دولار.