مصر تخفض سعر الفائدة وبنوك تتسابق في خفض عائد الشهادات

قال البنك المركزي المصري إنه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة في 2016، مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل.

وقال البنك في بيان إنه خفض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%.

وقال بيان البنك المركزي "تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية. وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%. وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وقررت البنوك الحكومية الثلاثة، الأهلي ومصر والقاهرة، تقليص عائد شهاداتها بشكل كبير وذلك في أول رد فعل على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، منذ قليل، بخفض الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر في تصريحات لـ "العربية" إن العائد على شهادات الـ 20% سيهبط بنحو 300 نقطة دفعة واحدة ليصل إلى 17% مع تقليص الأجل الزمني إلى سنة واحدة بدلا من 18 شهراً، بينما سيتم خفض الفائدة بنحو 100 نقطة على شهادة الـ 16% لتصل الى 15% لمدة 3 سنوات.