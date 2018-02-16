5 أسهم حققت مكاسب قياسية بسوق مصر.. و5 تواصل النزيف

شغلت 10 أسهم متداولة حديث المتعاملين في البورصة المصرية بسبب المكاسب التي حققتها 5 أسهم، مقابل الأسهم الخمسة الأخرى التي تكبدت خسائر حادة وعنيفة.

وما بين مكاسب اقتربت من 15% وخسائر اقتربت من 8% جاء أداء أكبر 10 أسهم من حيث الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات امس الخميس.

وفقاً لبيانات البورصة المصرية، جاء سهم شركة "عبر المحيطات للسياحة" على رأس قائمة الأسهم التي حققت أرباحاً جيدة بمتوسط ارتفاع بلغ نحو 14.29% بعدما ارتفع سعر السهم من 0.7 إلى نحو 0.8 مرتفعاً بنحو 14.29%.

في المركز الثاني جاء سهم شركة "العرفة للاستثمارات والاستشارات" والذي قفز بنسبة 9.52% بعدما ارتفع من مستوى 0.21 إلى نحو 0.23 خلال تعاملات أمس بنسبة ارتفاع تقترب من 10%.

وجاء سهم شركة "الألومنيوم العربية" في المركز الثالث بارتفاع بلغت نسبته نحو 7.12% بعدما ارتفع سعر السهم من نحو 34.12 جنيهاً إلى مستوى 36.55 جنيهاً مضيفاً نحو 2.43 جنيهاً محققاً ارتفاعاً بنسبة تجاوزت حدود الـ 7%.

وفي المركز الرابع جاء سهم بنك "قطر الوطني الأهلي" بارتفاع تجاوزت نسبته نحو 5.91% بعدما ارتفع سعر السهم من نحو 52.08 جنيهاً إلى مستوى 55.26 جنيهاً رابحاً نحو 3.08 جنيهاً محققاً ارتفاعاً يقترب من حدود الـ 6%.

وأخيراً حل سهم شركة "مصر للإسمنت – قنا" في المركز الخامس بارتفاع بلغت نسبته نحو 5.69% بعدما صعد سعر السهم من مستوى 32.53 جنيهاً إلى مستوى 34.38 جنيهاً مضيفاً نحو 1.85 جنيهاً.

في المقابل، تصدر سهم الشركة "العالمية للاستثمار والتنمية" قائمة الأسهم التي تكبدت أكبر خسائر بعدما تراجع سعر السهم من مستوى 11.76 جنيهاً إلى مستوى 10.84 جنيهاً خاسراً نحو 0.92 جنيهاً بنسبة تراجع تقدر بنحو 7.82%.

وفي المركز الثاني جاء سهم شركة "السويس للأكياس" بعدما تراجع بنسبة 7.69% متراجعاً من مستوى 26.66 جنيهاً إلى مستوى 24.61 جنيهاً خاسراً نحو 2.05 جنيهاً.

وحل سهم الشركة "العربية للخزف – سيراميكا ريماس" في المركز الثالث بنسبة تراجع تقدر بنحو 3.71% متراجعاً من مستوى 3.50 جنيهاً إلى مستوى 3.37 جنيهاً خاسراً نحو 0.13 جنيهاً.

وجاء سهم شركة "النيل للأدوية والصناعات الكيماوية" في المركز الرابع بنسبة تراجع تقدر بنحو 3.64% فاقداً نحو 0.58 جنيهاً بعدما تراجع من مستوى 15.95 جنيهاً إلى مستوى 15.37 جنيهاً.

وفي المركز الخامس جاء سهم شركة "النعيم القابضة للاستثمارات" بنسبة تراجع تقدر بنحو 3.17% بعدما تراجع سعره من مستوى 0.63 جنيهاً إلى مستوى 0.61 جنيهاً.